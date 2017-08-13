Затонувшую в Дании подлодку подняли на поверхность, поиски пропавшей журналистки продолжаются

Спасатели подняли на поверхность затонувшую в Дании частную подводную лодку «Наутилус». Полиция обследовала судно и не обнаружила никаких следов пропавшей без вести шведской журналистки Ким Уолл. Об этом было объявлено на специальном брифинге полиции Копенгагена, расследующей дело, сообщает Meduza.

Поиски Уолл, подчеркнули представители полиции, продолжаются. 30-летнюю журналистку ищут на море, на суше, а также с воздуха. По состоянию на первую половину дня 13 августа, никаких данных о ее местонахождении нет.

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Представитель полиции Копенгагена Йенс Мёллер Йенсен на брифинге также сообщил, что владелец и изобретатель подлодки Петер Мадсен, арестованный по подозрению в убийстве Уолл, изменил показания.

Ранее Мадсен утверждал, что еще вечером 10 августа высадил Уолл на берег на причале Рефхалеёэн в Копенгагене. Как теперь владелец «Наутилуса» объясняет исчезновение журналистки, полиция раскрывать не стала. Ранее он заявил, что категорически отрицает свою вину.

Подводная лодка «Наутилус», построенная Мадсеном, вышла из Копенгагена вечером 10 августа. На борту «Наутилуса» - самой большой в мире частной подлодки - находились два человека: Мадсен и журналистка из Швеции Ким Уолл, работавшая над статьей об изобретателе.

Ким Уолл домой не вернулась. Установить связь с подлодкой удалось лишь днем 11 августа. Петер Мадсен заявил, что у «Наутилуса» возникли неполадки с балластной цистерной, а журналистку он высадил на берег еще накануне вечером.

Шведские и датские СМИ, в свою очередь, отмечают, что затопление лодки выглядело крайне подозрительно. В частности, судно, находившееся в надводном положении, начало резко уходить под воду после того, как к нему приблизились лодки, участвующие в поисково-спасательной операции.