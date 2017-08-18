"У террора нет шансов против единства": Порошенко и Климкин осудили теракт в Барселоне
Президент Украины и министр иностранных дел отреагировали на "варварский" теракт в Барселоне.
Президент Украины Петр Порошенко осудил террористический акт в Барселоне, в результате которого погибли 13 человек, еще 100 получили ранения.
Об этом глава государства написал в своем Twitter.
"Решительно осуждаю варварский террористический акт в Барселоне. Наши мысли со всеми пострадавшими", - написал он.
Также президент добавил: "В нашем мире не должно быть места для ненависти и насилия".
Кроме того, соболезнование пострадавшим в результате теракта также выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Читайте такжеТеракт в Барселоне: Трамп вспомнил легенду о расстреле мусульман, вымоченными в свиной крови пулями
"Осуждаю жестокое террористическое нападение в Барселоне. Глубокие соболезнования, скорейшего выздоровления пострадавшим. У террора нет шансов против единства", - написал он в своем Twitter.
Как сообщал УНИАН, вечером 17 августа в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли по меньшей мере 13 человек.
Как сообщили в МИД Украины, украинцев среди погибших или раненых во время теракта нет.