"У террора нет шансов против единства": Порошенко и Климкин осудили теракт в Барселоне

09:47, 18 августа 2017
Мир
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Президент Украины и министр иностранных дел отреагировали на "варварский" теракт в Барселоне.

Место теракта в Барселоне / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко осудил террористический акт в Барселоне, в результате которого погибли 13 человек, еще 100 получили ранения.

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

"Решительно осуждаю варварский террористический акт в Барселоне. Наши мысли со всеми пострадавшими", - написал он.

Также президент добавил: "В нашем мире не должно быть места для ненависти и насилия".

Кроме того, соболезнование пострадавшим в результате теракта также выразил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Осуждаю жестокое террористическое нападение в Барселоне. Глубокие соболезнования, скорейшего выздоровления пострадавшим. У террора нет шансов против единства", - написал он в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 августа в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли по меньшей мере 13 человек.

Как сообщили в МИД Украины, украинцев среди погибших или раненых во время теракта нет.

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Новость в сюжете: Теракт в Барселоне
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