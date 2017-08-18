Число пострадавших при теракте в Барселоне возросло до 100 человек

Число пострадавших в результате теракта в Барселоне возросло до ста, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей, передает РБК.

Ранее сообщалось о 13 погибших и более 80 пострадавших в результате теракта. Порядка 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

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Местные власти, как сообщает El Pais, призывают жителей города сдавать кровь для пострадавших.

По последним данным, в теракте в центре Барселоны погибли 13 человек, более 80 пострадали, 15 из нимх находятся в тяжелом состоянии. Микроавтобус, за рулем которого сидел террорист, свернул с проезжей части и врезался в прохожих на бульваре.