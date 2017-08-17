Полиция не подтвердила нападение на ресторан в Барселоне

Полиция Каталонии не подтверждает факт вооруженного нападения и захвата заложников в турецком ресторане в центре Барселоны. Об этом полиция Каталонии сообщила в Твиттере, пишет Европейская правда.

"Никто не забаррикадировался ни в каком из ресторанов Барселоны. Мы задержали мужчину, которого подозреваем в совершении теракта", - говорится в сообщении.

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Ранее ряд испанских СМИ сообщили, что сразу после наезда на пешеходов на бульваре Ла Рамбла в Барселоне двое вооруженных мужчин ворвались в турецкий ресторан неподалеку. Сообщалось, что они захватили заложников.

Напомним, 17 августа фургон наехал на прохожих в туристическом центре Барселоны. Пострадали, по данным полиции, 32 человека. Официально сообщается об одном погибшем; по данным СМИ, жертв может быть 13.