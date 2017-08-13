Иран увеличивает финансирование ракетной программы, чтобы "противостоять авантюристским действиям Америки"

Парламент Ирана одобрил законопроект об увеличении расходов на 520 млн долл. на ракетную программу Тегерана и гвардию в ответ на новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственного вещателя IRIB.

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Согласно сообщению, депутаты подавляющим большинством одобрили первоначальный законопроект, чтобы "противостоять террористическим и авантюристким действиям Америки".

Часть средств - около $260 млн будет выделена на зарубежные операции Корпуса стражей Исламской революции.

В связи с "иранским планом", правительство и вооруженные силы Ирана должны разработать стратегию противодействия нарушениям прав человека США во всем мире и поддержать иранские органы и отдельных лиц, которые пострадали от санкций США.

Законопроект должен пройти второе голосование перед тем, как его отправят на окончательное утверждение и принятие.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США подписал закон о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. Раньше 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций . Законопроект также был одобрен Палатой представителей.