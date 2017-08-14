КНДР собирает в Пхеньяне своих послов на фоне беспрецедентного напряжения в мире - СМИ

Северокорейские послы были вызваны из-за границы в Пхеньян для совместной встречи в связи с беспрецедентно интенсивным осуждением международным сообществом ядерных и ракетных программ.

Об этом со ссылкой на правительственный источник сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

"Похоже, что Северная Корея устраивает, как выглядит, встречу с руководителями иностранных дипломатических миссий после того, как она позвала своих послов в крупных странах обратно в Пхеньян", - заявил чиновник правительства.

Как сообщается, во встрече примут участие послы Джи Дже-рионг, Я Сон-нам и Ким Хионгюнь, ведущие послы Северной Кореи в Китае, ООН и России, соответственно.

Однако, насколько много других послов примут участие в совещании, непонятно, добавил чиновник.

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Представитель Министерства объединения Байк Тхэ-гиун заявил на пресс-брифинге, что эта встреча может быть частью регулярного сбора послов Северной Кореи.

"Северная Корея провела 43-е заседание послов в июле 2015 году и (последнее заседание), кажется, совпадает с этим", - заявил пресс-секретарь.

Как предполагает агентство, встреча ведущих послов может касаться сложной международной ситуации, которая сложилась после двух недавних испытаний того, что Пхеньян называет межконтинентальными баллистическими ракетами, которые якобы могут долететь до континентальной части Соединенных Штатов.

Встреча также может быть связана с предполагаемой подготовкой страны к дальнейшим военным провокациям, возможно, ядерным испытаниям или запуску новых ракет.