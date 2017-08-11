Надеюсь на полное понимание моих слов в Пхеньяне - Трамп
23:52, 11 августа 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Северная Корея «полностью понимает» серьезность его слов.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Северная Корея «полностью понимает» серьезность его слов, передает Reuters.
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«Я надеюсь, что они полностью понимают то, что я сказал... Эти слова очень легко понять», — сказал Трамп журналистам в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.
Ранее Трамп заявил, что его слова о том, что Пхеньян ждет «огонь и ярость» со стороны Вашингтона в случае, если КНДР продолжит угрожать Соединенным Штатам, были недостаточно жесткими.
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