Надеюсь на полное понимание моих слов в Пхеньяне - Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Северная Корея «полностью понимает» серьезность его слов, передает Reuters.

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«Я надеюсь, что они полностью понимают то, что я сказал... Эти слова очень легко понять», — сказал Трамп журналистам в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

Ранее Трамп заявил, что его слова о том, что Пхеньян ждет «огонь и ярость» со стороны Вашингтона в случае, если КНДР продолжит угрожать Соединенным Штатам, были недостаточно жесткими.