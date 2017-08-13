Артобстрел в Афганистане: погибли 13 гражданских, в том числе 10 детей

В результате артобстрела на севере Афганистана 13 мирных жителей погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на афганские власти.

Отмечается, что среди жертв обстрела, который произошел в провинции Фарьяб, - десять детей, две женщины и мужчина.

В то же время остается невыясненным, чей мортирный снаряд попал в жилой дом - правительственных войск или радикальной исламистской группировки "Талибан".

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Вооруженные силы США сегодня, 12 августа, опровергли сообщения о том, что в результате американского авиаудара по боевикам в провинции Нангархар, на востоке Афганистана, 10 августа могли пострадать мирные жители. Они заверили, что удар был нанесен по грузовику с оружием, который находился посреди поля, поэтому атака не могла привести к жертвам среди мирного населения. Ранее афганские власти заявляли о гибели от 11 до 16 гражданских лиц в результате американского авианалета на подконтрольную "Исламскому государству" территорию.

По данным ООН, число погибших и раненых мирных жителей в результате авиаударов в Афганистане в первом полугодии текущего года увеличилось на 43 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.