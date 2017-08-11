Бежал от режима: Житель КНДР ночью переплыл по морю в Южную Корею

Житель КНДР переплыл по морю в Южную Корею рано утром в пятницу. Об этом сообщает портал NK News со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

"Сегодня в час ночи у острова Кедондо был спасен северокорейский житель, перебравшийся по морю", - сообщили в комитете.

Несколько южнокорейских СМИ, в том числе информационное агентство Yonhap, сообщили, что перебежчиком был мужчина в возрасте 20 лет.

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По сообщениям, сторож морской пехоты Республики Корея обнаружил мужчину, использовав тепловое наблюдение, и направил его в безопасное место.

Отметим, что в июле этого года уже сообщалось о бегстве в Южную Корею пятерых граждан КНДР в районе, где проходит спорная разграничительная линия между двумя корейскими государствами.

Как сообщал УНИАН, ранее власти КНДР отпустили канадского пастора, осужденного к пожизненному заключению. Приговор Лим Хён Су был вынесен в декабре 2015 года. Обвинения канадцу были предъявлены в связи с нанесением ущерба репутации верховного руководства страны.