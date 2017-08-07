В Латвии готовятся к провокациям во время российско-белорусских учений "Запад-2017"

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы к возможным провокациям во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Об этом сообщили в Министерстве обороны страны, сообщает Delfi.

Издание отмечает, что хотя министерство 2 августа получило приглашение направить на учения двух наблюдателей из Латвии, это еще не означает, что будет обеспечена открытость и прозрачность учений.

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О том, что во время учений возможны провокации, публично заявил и командующий НВС Леонид Калниньш, и министр обороны Раймонд Раймондс Бергманис.

Издание также сообщает, что в учениях запланировано участие до 12 700 военных. Однако официальные представители НАТО считают, что в учениях могут принять участие до ста тысяч человек.

Как сообщал УНИАН ранее, совместное стратегические учения вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2017" запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что белорусская сторона не выступит площадкой для нападения России на Украину во время проведения масштабных военных учений «Запад - 2017».