Порошенко: Лукашенко заверил, что территория Беларуси никогда не будет использоваться для агрессии против Украины

Президент Петр Порошенко заявляет, что получил заверения от белорусского президента Александра Лукашенко в том, что территория Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Читайте такжеПорошенко и Лукашенко выступили с совместным заявлением по итогам переговоров (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с Лукашенко заявления для прессы сегодня в Киеве.

«Спасибо за вашу поддержку сегодня, когда я в очередной раз получил заверения от вас, господин президент, что территория дружественной для Украины Беларуси никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не будет границей войны», - сказал Порошенко, высказав уверенность, что она всегда будет границей нашего дружественного сотрудничества, границей мира.

Глава государства также поблагодарил Лукашенко за поддержку, «которую мы ощущаем не на словах, а на деле».

Порошенко заявил, что визит президента Беларуси является весомым подтверждением добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнерства и доверия.

«Этот визит является очередным и весомым подтверждением наших добрососедских отношений, которые строятся на принципах равноправного партнерства и доверия. Скажу больше – это визит не просто надежного партнера, но и доброго друга моего и Украины, который всегда готов нас поддержать», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что эта поддержка является особенно важной в контексте существующих вызовов миру и стабильности в нашем регионе. «Мы все знаем имя этих вызовов. Они являются не эфемерными, а вполне реальными. К сожалению, это факт российской агрессии, которая не останавливается ни на день, ни на минуту», - заявил глава украинского государства.

Порошенко также подчеркнул, что Минские договоренности являются сегодня единственным и безальтернативным документом по деэскалации конфликта и деоккупации украинских территорий.

Как известно, 14-20 сентября запланированы совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2017". По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Степан Полторак считает, что учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.