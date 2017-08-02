Беларусь не станет плацдармом для нападения РФ на Украину: посол об учениех "Запад-2017"

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим считает, что белорусская сторона не выступит площадкой для нападения России на Украину во время проведения масштабных военных учений «Запад - 2017». Об этом он рассказал в интервью «Белорусским новостям».

«...Лукашенко еще раз заверил нашу сторону и президента лично, что территория Беларуси никогда не станет плацдармом для агрессии против Украины. Нашим президентом было сказано, что белорусско-украинская граница всегда будет границей дружбы и мира. И это - главное, что можно сказать в контексте вашего вопроса и проведенных учений», - сказал Кизим.

В то же время он подчеркнул, что тревогу учения все же вызывают, потому что они не белорусские, а белорусско-российские.

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«Слово «российские» вызывает все время тревогу за то, что происходит сейчас в Украине. Россия не придерживается своих слов, Россия нарушила все международные договоренности, которые были. Из этих соображений Украина никогда не будет спокойно относиться к учениям, где есть российское присутствие. Тем более, что присутствие немалое, если в учениях планируется задействовать Северо-западный военный округ - достаточно большие силы и средства. Пока российские войска будут находиться на территории Беларуси, полного спокойствия с нашей стороны не будет», - сказал Кизин.

Как сообщал УНИАН ранее,совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Белоруссии "Запад-2017" запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.