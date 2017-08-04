Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем 2017 года - Forbes

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем в мире в 2017 году. Об этом пишет Дождь со ссілкой на Forbes.

По оценке издания, общее состояние Роулинг составляет 650 миллионов долларов. Эта цифра могла бы быть больше, если бы Роулинг не пожертвовала на благотворительность примерно 150 миллионов долларов, отмечает журнал.

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За последние 12 месяцев Роулинг заработала 95 миллионов долларов. Это связано с изданием пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также выходом фильма «Фантастические твари и где они обитают».

Второе место в рейтинге журнала занял автор детективных романов Джеймс Паттерсон, который заработал за год 87 миллионов. На третье место Forbes поставил американского писателя Джеффа Кинни (21 млн долларов).

В прошлом году первое место в рейтинге журнала занял Паттерсон, а Роулинг оказалась на третьем месте.

Напомним, первой сказке о Гарри Поттере исполнилось 20 лет. 26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило книгу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».