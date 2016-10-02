Новая книга о Гарри Поттере вызвала настоящий ажиотаж в Киеве

Новая книга о Гарри Поттере уже в Украине. В столице презентовали восьмую книгу о волшебнике "Гарри Поттер и проклятое дитя", говорится в сюжете ТСН.uа.

"Украинский перевод знаменитой поттерианы вышел одним из первых в мире, опередив соседние Польшу и Россию", - говорится в сообщении.

Издатель Иван Малкович говорит, что специалисты сработали не только быстро, но и очень качественно. Пьеса читается легко, а от сюжета невозможно оторваться. В новой книге Гарри Поттеру 40 лет, он отец трех школьников, работает в министерстве магии, а главным героем становится его младший сын Альбус.

"Я сам был расстроен, что вот пьеса, а когда прочитал, понял преимущества. Пьеса быстрее читается, там сюжет очень стремительный. Ты просто глотаешь эту книгу. Думаю, что эта книга будет до утра прочитана", - говорит Малкович.

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На презентацию приехали поттероманы из Сум, Полтавы, Львова и других городов. Мероприятие проходило в Украинском доме, который из-за скопления людей напоминал муравейник.

За отличные знания и максимальную схожесть с персонажами победители конкурсов получили книги с автографами Джоан Роулинг.

Когда же было объявлено о начале продаж – люди чуть не снесли прилавок с книгами. Говорят, их готовы покупать за любые деньги. И единственное, о чем теперь мечтают – продолжение, чтобы на очередной книге история о волшебнике не завершалась.