"Гарри Поттеру" исполняется 20 лет: как история о мальчике-волшебнике завоевала мир (фоторепортаж)

Первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет. 26 июня 1997 года лондонское издательство Bloomsbury выпустило книгу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».

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К настоящему времени в мире продано более 450 млн экземпляров всех семи частей поттерианы, пишет BBC.

Считается, что сказки Роулинг вернули интерес к детской литературе в целом, причем не только со стороны детей, но и со стороны взрослых.

Восемь фильмов о Гарри Поттере заработали около $7,7 млрд в мировом прокате. Также был выпущен спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Роулинг поблагодарила своих читателей в Twitter: "20 лет назад мир, в котором жила лишь одна я, был открыт для других. Это было потрясающе. Спасибо вам".

К 20-летнему юбилею серии книг о "Гарри Поттере" Facebook подготовил для своих пользователей развлечение. Необходимо просто ввести в сообщение или комментарий название любого факультета Хогвартса на английском (Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor, Ravenclaw) или же имя Гарри Поттера (Harry Potter) и оно автоматически станет того цвета с которым все ассоциируют факультет. А при нажатии на любое название, можно наблюдать "магию".