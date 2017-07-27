Бой за суд: в Польше ультраправые обещают "антимайдан" в борьбе за контроль над Верховным судом

Массовые протесты и демонстрации в Польше стали результатом желания экс-премьера страны, а ныне депутата Сейма от партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского подчинить себе судебную систему, пишет «Новое время».

Отмечается, что Качиньский установил личный контроль над исполнительной и законодательной властями. Однако, в настоящее время демонстрации набирают обороты, угрожая Качиньскому расколом среди его сторонников и потерей власти.

Несмотря на протесты либеральной парламентской оппозиции Сейм принял законы, которые фактически отменяют независимость судебной ветви власти. Национальный совет юстиции переходит под контроль парламента.

Читайте такжеСША предостерегли Польшу о внедрении противоречивой судебной реформы

При этом Еврокомиссия объявила, что польская "судебная реформа" - это "системный риск для принципа верховенства права".

В крупных городах Польши со сцен с критикой ПиС непрерывно выступали различные политики и общественные деятели. Протест стал по-настоящему всенародным.

«Митинговали под музыку Шопена. Десятки тысяч людей зажигали свечи и лампады, хором исполняли гимн Польши и Евросоюза, а до Верховного суда кто-то принес лазерную установку, которая проецировали на здание слова: "Это наш суд!", - пишет издание.

Сторонники Качиньского тоже отступать не хотят - на субботу 29 июля они планируют проведение в Варшаве "антимайдана", куда свезут людей из восточных и угледобывающих регионов, которые традиционно поддерживают ультраправых.

«Намерение продолжать борьбу в обоих лагерях легко объяснить. Сейчас их популярность в обществе примерно одинакова. И в ПиС, и в либеральных партий примерно по 35-40%. В 2018 году в Польше пройдут местные выборы, а еще через год - парламентские. Результаты и тех и других должен будет утвердить Верховный суд, за который сейчас и идет бой», - пишет издание.

Полную версию материала читайте в свежем номере журнала «Новое время».

Как сообщал УНИАН ранее, ночью 22 июля Сенат Польши несмотря на протесты принял поддержан ранее Сеймом закон о Верховный суд. Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши Анджей Дуда.

Как известно, оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие сопровождается массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом. Согласно закону, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

Позже президент Польши наложил вето на законы о Верховный суд и Государственный совет судопроизводства. Анджей Дуда подчеркнул, что изменения в судебной системе Польши нужны, но он против идеи усиления власти генерального прокурора над Верховным судом. Он также призвал успокоить общественные настроения.