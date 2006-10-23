Двое американцев украли секреты Кока-колы для их перепродажи Пепси

Двое американских граждан, обвиняемых в суде в похищении секретов производства крупнейшего в мире производителя прохладительных напитков Кока-колы (Coca-Cola) для их дальнейшей перепродажи главному конкуренту - компании Пепси (PepsiCo), признали себя виновными по одному пункту обвинения - "заговор".

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс из Атланты (США), где проходит процесс и где базируется штаб-квартира Кока-колы, Ибрагиму Димсону (Ibrahim Dimson) и Эдмунду Дьюхэни (Edmund Duhaney) грозит 10-летний срок тюремного заключения и штраф в размере $250 тысяч каждому. Оглашение приговора ожидается 29 января будущего года.

Проходящая по этому же делу секретарша из администрации Кока-колы Джоя Уильямс (Joya Williams), через кого собственно злоумышленники добыли пробы новейших разработок Кока-колы, предстанет перед судом в середине ноября. Она отвергает все предъявлямые ей обвинения.

Арестованной 5 июля текушего года "троице" шесть дней спустя предъявили обвинения в краже проб новейших промышленных разработок и конфиденциальных документов из штаб-квартиры Кока-колы в Атланте и в попытке за $1,5 миллиона перепродать краденое Пепси, являющейся вторым по значению производителем прохладительных напитков.

Замысел злоумышленников провалился после того, как руководство Пепси поставило Кока-колу в известность относительно поступившего предложения "купить секреты".

РИА "Новости"