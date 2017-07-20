Сейм Польши несмотря на протесты принял противоречивый закон о судоустройстве

Сейм Польши в третьем окончательном чтении, несмотря на протесты, принял закон о Верховный суд. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой RMF24.

За принятие закона проголосовали 235 депутатов, против - 192, еще 23 воздержались. Следующим этапом принятия документа станет голосование в Сенате, затем – подписание президентом.

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Сообщается, что документ уже сегодня рассмотрит комиссия Сената по правам человека, верховенства права и петиций, а уже завтра может быть голосование. Оппозиция обещает, что попытается заблокировать закон в Сенате.

Бурное обсуждение законопроекта продолжалось в Сейме несколько дней до глубокой ночи. Оппозиция считает документ "покушением на демократию" в стране. Его принятие супроджувалося массовыми протестами. Документ встретил критику и за рубежом.

Согласно ему, Верховный суд страны будет подчиняться министерству юстиции. Глава минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета - органа, который назначает судей.

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда заявил, что не подпишет принятый закон в его нынешнем виде и намерен отправить его на доработку.