Президент Польши отказался подписывать закон о судебной реформе

Принятый ранее польским парламентом закон о судебной реформе отказался подписывать президент Польши Анджей Дуда.

Во вторник, 18 июля, Дуда заявил, что не подпишет принятый закон в его нынешнем виде и намерен отправить его на доработку, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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Такое решение стало неожиданным, поскольку президент обычно поддерживал политику правящей партии "Право и справедливость".

По словам Дуды, сначала нужно повысить в парламенте необходимое для утверждения членов Национального судебного совета количество голосов до трех пятых.

Именно этот орган будет избирать судей Конституционного суда страны. Польский президент отметил, что нужно проводить реформу в сфере юстиции в стране, впрочем, делать это следует "разумно".

На прошлой неделе Сенат Польши вслед за нижней палатой парламента - Сеймом - проголосовал за поправки к закону о Национальной судебную совет и структуру судов. Во время голосования 15 июля, за реформу отдали свои голоса 57 сенаторов, 29 высказались против. Впрочем, чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Анджей Дуда.