В Минск приехал пиарщик Обамы

В Беларуси с визитом находится Джо РОСПАРС - директор по новым СМИ избирательной кампании Президента США Барака ОБАМЫ.

Как сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода», визит продлится до 28 марта.

В Посольстве США в Беларуси отметили, что Дж.РОСПАРС завтра, 26 марта, проведет видео веб-чат.

«Джо РОСПАРС, это человек, который сделал пиар-кампанию Б.ОБАМЫ в on-line, выступит в Минске с лекциями перед представителями on-line-медиа и on-line PR-компаний», – сообщили в американском дипломатическом представительстве.

В то же время не уточняется, планируется ли проведение встреч Дж.РОСПАРСА с представителями белорусской власти.

Как сообщал УНИАН, Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО посоветовал избранному 44-ым Президентом США Бараку ОБАМЕ выполнять свои предвыборные обещания, чтобы не стать политическим банкротом.

«Необходимо будет выполнять все свои обещания. Если хоть в чем-то он (Б.ОБАМА) отойдет от своих обещаний, значит, он политический банкрот. Обещал – выполняй», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО 7 ноября направил поздравительную телеграмму Бараку ОБАМЕ в связи с его избранием на пост Президента США.

Протокольный обмен взаимными телеграммами на высшем уровне по случаю избрания главы государства или празднования Дня независимости между Беларусью и США был прерван в 2003 году. А.ЛУКАШЕНКО за все время своего президентства получил единственную поздравительную телеграмму от своего американского коллеги Билла КЛИНТОНА - в 1994 году после своей первой победы на президентских выборах.

С 2003 года стороны обменивались взаимными обвинениями: Вашингтон обвинял Беларусь в нарушениях демократических свобод, а Минск - США за имперские амбиции и двойные стандарты.

В марте 2008 года официальный Минск отозвал для консультаций посла Беларуси в США Михаила ХВОСТОВА и настоятельно предложил послу США в Беларуси Карен СТЮАРТ покинуть страну для консультаций с администрацией США. К.СТЮАРТ покинула Беларусь 12 марта 2008 года. Такие действия Беларусь предприняла в связи с введением в ноябре 2007 года экономических санкций в отношении государственного концерна «Белнефтехим».