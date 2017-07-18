США увеличили количество виз для въезда сезонных работников

Министерство внутренней безопасности США объявило о выдаче дополнительных 15 тыс. разрешений на въезд в страну для низкооплачиваемых сезонных работников по программе H-2B с целью поддержания американских предприятий.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте министерства, передает 112 Украина.

"Американские предприятия, которые подпадают под опасность безвозвратного вреда из-за недостатка временных несельскохозяйственных работников, смогут нанимать до 15 тыс. дополнительных сезонных рабочих", - говорится в сообщении.

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Это решение было принято после консультаций на уровне глав министерств сельского хозяйства и внутренней безопасности, которое отвечает, в том числе, за визовую политику. При этом была достигнута договоренность, что для получения права для найма таких работников американские предприятия должны доказать, что их бизнесу может буть нанесен непоправимый ущерб без таких сезонных рабочих.

Визы будут предоставляться по программе H-2B, которая была введена правительством США с целью привлечения достаточного количества низкооплачиваемых временных работников для выполнения несельскохозяйственных работ на предприятиях США.