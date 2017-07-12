Китайский художник борется за мир на планете восхитительным "оружием" из бумаги (видео)

Китайский дизайнер Ли Хунбо делает восхитительные скульптуры. В его коллекции – фигуры людей, бумажные пули, пистолеты, штурмовые винтовки.

Художник надеется, что его скульптуры заставят людей задуматься о мире. С разных видов оружия он создал цветочный сад. Дизайнер склеивает узкие полоски бумаги, затем обрезает их и придает изделию форму. Эта технология похожа на создание традиционных китайских фонариков.

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Все бумажные скульптуры можно растягивать и сжимать, как гармошку. Художник доказывает, что даже с обычной бумаги можно создать целую историю, в которой нет места войне.