Американский художник создает уникальные скульптуры из стекла (видео)
Цена изделия колеблется от $5 до $50 тысяч в зависимости от сложности.
Художник из Лос-Анджелеса Джек Стормс создает удивительные скульптуры из стекла. В своих работах мастер использует дихроическое стекло. Его уникальность – в особом химическом составе.
Стекло состоит из большого количества ультратонких слоёв различных металлов и их оксидов. При этом, в отличии от обычного, это стекло не обжигается огнем. Стормс разрезает дихроическое стекло на небольшие кусочки и склеивает их эпоксидной смолой, чтобы получить изделие определенной формы.
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Далее скульптор обрабатывает фигуры на специальном станке и тщательно полирует. В результате скульптура меняет цвет в зависимости от угла зрения. На создание одного шедевра у Джека Стормса уходит от 2 до 5 месяцев.