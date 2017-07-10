В Лондоне на рынке произошел масштабный пожар: привлечены более 70 спасателей (фото)

В ночь с 9 на 10 июля в Лондоне произошел очередной масштабная пожар – на этот раз на рынке Camden Lock Market.

Об этом говорится в сообщении противопожарной службы Лондона в Facebook.

К борьбе с огнем было привлечено более 70 спасателей и 10 пожарных машин.

Отмечается, что первый, второй и третий этажи и крыша здания на рынке были повреждены в результате пожара. Дом содержал ряд различных предприятий.

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Руководитель пожарной станции Дэвид Рейд, который был на месте происшествия заявил: "Экипаж упорно работал, чтобы укротить огонь и не допустить его распространения на соседние дома".

Бригада была вызвана в 23:57 в воскресенье вечером (9 июля), пожар спасатели взяли под контроль в 02:50 (10 июля).

Причины пожара устанавливаются. О пострадавших или жертвах информации нет.

Как сообщал УНИАН, в результате масштабного пожара в многоэтажке на западе Лондона в прошлом месяце пострадали более 50 человек, несколько человек погибли.