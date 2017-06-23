Пожар в лондонской высотке: полиция официально назвала причину трагедии, унесшей 79 жизней

Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном доме Гренфелл-тауэр, жертвами которого стали 79 человек, стало возгорание холодильника в одной из квартир.

В полиции также подтвердили, что внешняя отделка дома, которую журналисты уже давно считали причиной невероятно быстрого распространения огня по зданию, действительно не соответствовала требованиям пожарной безопасности, передает Русская служба BBC.

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Как сообщал УНИАН, пожар в 24-этажном доме Гренфелл-Тауэр в районе Северный Кенсингтон началась в ночь на 14 июня. Власти заявляют, что на начало пожара в здании могло находиться до 600 человек.

Здание Гренфелл-Тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. В британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров. Напомним, ранее Лондонская полиция обнародовала ужасающие кадры из уничтоженной огнем высотки.