Жители Подмосковья нашли свои элитные авто в воде и фекалиях после ливня

Жители одного из жилых комплексов Подмосковья после мощного ливня обнаружили свои автомобили в воде и фекалиях, пишет «Дождь».

Сообщается, что уровень воды в подземном паркинге в результате ливня поднялся очень быстро и владельцы авто не смогли добраться до своих затопленных автомобилей. Люди бежали даже босиком к автомобилям.

Одна из жительниц многоэтажки рассказала, что ей пришлось снять обувь и полчаса идти к своему автомобилю в мутной воде.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 июня, Москву (РФ) и Московскую область накрыл тропический ливень. В городе выпало наибольшее количество осадков за последние 50 лет.