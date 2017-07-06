Жители Подмосковья нашли свои элитные авто в воде и фекалиях после ливня

09:56, 06 июля 2017
Мир
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Пострадали авто в подземном паркинге одного из жилых комплексов.

Авто затопило фекалиями очень стремительно / vlasti.net

Жители одного из жилых комплексов Подмосковья после мощного ливня обнаружили свои автомобили в воде и фекалиях, пишет «Дождь».

Сообщается, что уровень воды в подземном паркинге в результате ливня поднялся очень быстро и владельцы авто не смогли добраться до своих затопленных автомобилей. Люди бежали даже босиком к автомобилям.

Одна из жительниц многоэтажки рассказала, что ей пришлось снять обувь и полчаса идти к своему автомобилю в мутной воде.

Как сообщал УНИАН ранее, 30 июня, Москву (РФ) и Московскую область накрыл тропический ливень. В городе выпало наибольшее количество осадков за последние 50 лет.

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Теги: #ливень в России