Жители Подмосковья нашли свои элитные авто в воде и фекалиях после ливня
09:56, 06 июля 2017Мир
967 0
Пострадали авто в подземном паркинге одного из жилых комплексов.
Автомобили затопило фекалиями очень стремительно / vlasti.net
Жители одного из жилых комплексов Подмосковья после мощного ливня обнаружили свои автомобили в воде и фекалиях, пишет «Дождь».
Сообщается, что уровень воды в подземном паркинге в результате ливня поднялся очень быстро и владельцы авто не смогли добраться до своих затопленных автомобилей. Люди бежали даже босиком к автомобилям.
Одна из жительниц многоэтажки рассказала, что ей пришлось снять обувь и полчаса идти к своему автомобилю в мутной воде.
Как сообщал УНИАН ранее, 30 июня, Москву (РФ) и Московскую область накрыл тропический ливень. В городе выпало наибольшее количество осадков за последние 50 лет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter