В аэропорту американского штата Орегон произошла стрельба - СМИ

В США полиция застрелила вооруженного мужчину после попытки украсть вертолет в аэропорту в Хиллсборо, штат Орегон, в 15 милях к северо-западу от Портленда.

Об этом сообщает орегонская газета, передает Reuters.

Прибытие и отправление рейсов в аэропорту были приостановлены, сообщает газета.

Представитель отдела полиции Хиллсборо подтвердил Reuters, что в аэропорту была стрельба, но отказался рассказывать подробности. Чиновники аэропорта не могли оперативно предоставить комментарии.

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По информации местных жителей, мужчина с оружием напал на летного инструктора и его ученика возле авиационной Академии Хиллсборо около 11:40 утра и осуществил выстрелы, прежде чем попасть в вертолет.

Позже сотрудник полиции Хиллсборо столкнулся с нападающим в прилегающей местности и смертельно ранил его.

Инструктор и ученик во время инцидента не пострадали.