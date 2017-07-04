В аэропорту американского штата Орегон произошла стрельба - СМИ
Прибытие и отправление рейсов в аэропорту были приостановлены из-за стрельбы, которую устроил вооруженный мужчина.
В США полиция застрелила вооруженного мужчину после попытки украсть вертолет в аэропорту в Хиллсборо, штат Орегон, в 15 милях к северо-западу от Портленда.
Об этом сообщает орегонская газета, передает Reuters.
Прибытие и отправление рейсов в аэропорту были приостановлены, сообщает газета.
Представитель отдела полиции Хиллсборо подтвердил Reuters, что в аэропорту была стрельба, но отказался рассказывать подробности. Чиновники аэропорта не могли оперативно предоставить комментарии.
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По информации местных жителей, мужчина с оружием напал на летного инструктора и его ученика возле авиационной Академии Хиллсборо около 11:40 утра и осуществил выстрелы, прежде чем попасть в вертолет.
Позже сотрудник полиции Хиллсборо столкнулся с нападающим в прилегающей местности и смертельно ранил его.
Инструктор и ученик во время инцидента не пострадали.