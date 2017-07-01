В США в результате стрельбы в ночном клубе ранены 17 человек

По меньшей мере 17 человек ранены в результате стрельбы в американском городе Литл Рок в штате Арканзас.

Как сообщает ВВС Украина со ссылкой на местную полицию, неизвестный открыл огонь во время концерта в ночном клубе Power Lounge 1 июля в 02:30 по местному времени.

Пострадал 16-летний юноша. По данным полиции, многие получили ранения, когда выбегали из клуба, услышав звуки выстрелов.

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Один человек находился в критическом состоянии, однако позже медики сообщили, что его состояние улучшилось. Жизни других людей, получивших ранения, ничего не угрожает.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash">#BREAKING</a>: Video shows moments leading up to at least 17 people being shot at nightclub in downtown Little Rock (Courtesy: Darryl Rankin). <a href="https://t.co/aBgYfF4FNu">pic.twitter.com/aBgYfF4FNu</a></p>— Mitchell McCoy (@MitchellMcCoy) <a href="https://twitter.com/MitchellMcCoy/status/881091187838472192">1 июля 2017 г.</a></blockquote>

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Информации о том, кто стрелял нет. Полиция считает, что происшествие не является терактом.

Напомним, ранее стрельба произошла также в больнице Нью-Йорка.