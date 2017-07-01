Количество пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе США увеличилось до 28
21:44, 01 июля 2017Мир
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В настоящее время ожидается, что все пострадавшие выживут.
Иллюстрация REUTERS
В результате стрельбы в ночном клубе города Литл Рок в американском штате Арканзас пострадали 28 человек.
Об этом сообщается на странице полиции города в Twitter.
Согласно данным полиции, 25 человек получили огнестрельные ранения, трое пострадали от не связанных со стрельбой травм.
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«В настоящее время ожидается, что все выживут», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 17 пострадавших.
Как сообщал УНИАН, неизвестный открыл огонь во время концерта в ночном клубе Power Lounge 1 июля в 02:30 по местному времени. Полиция считает, что происшествие не является терактом.
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