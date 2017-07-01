Количество пострадавших в результате стрельбы в ночном клубе США увеличилось до 28

В результате стрельбы в ночном клубе города Литл Рок в американском штате Арканзас пострадали 28 человек.

Об этом сообщается на странице полиции города в Twitter.

Согласно данным полиции, 25 человек получили огнестрельные ранения, трое пострадали от не связанных со стрельбой травм.

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«В настоящее время ожидается, что все выживут», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, неизвестный открыл огонь во время концерта в ночном клубе Power Lounge 1 июля в 02:30 по местному времени. Полиция считает, что происшествие не является терактом.