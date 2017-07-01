ООН сокращает бюджет миротворческих миссий на 600 миллионов долларов
США приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.
Генеральная Ассамблея ООН утвердила бюджет миротворческих операций на новый финансовый год, который начинается 1 июля, пишет Би-Би-Си.
Как говорится в документе, на осуществление 14 миссий по всему миру будет потрачено 7,3 млрд долларов, что на почти 600 млн долларов меньше, чем было заложено в предыдущем бюджете.
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США, являющиеся основным донором ООН, приветствовали сокращение расходов, но заявили, что надеялись на еще более серьезную экономию.
В то же время официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что несмотря на уменьшение финансированя, ООН будет стараться, чтобы задачи по поддержанию мира в конфликтных зонах выполнялись в надлежащем объеме.
Как сообщал УНИАН, главой Контртеррористического управления ООН назначен представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Владимир Воронков.