Контртеррористическое управление ООН возглавил представитель РФ Воронков

Главой Контртеррористического управления ООН назначен представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

Как сообщает Центр новостей ООН, сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил Воронкова своим заместителем, который возглавит Контртеррористическое управление.

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В состав этого управления перейдут 38 отделов и структур ООН, занимающихся тематикой терроризма.

Глава ООН отметил, что при Воронкове постоянное представительство России инициировало несколько успешных проектов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, которые осуществлялись Управлением ООН по наркотикам и преступности.

Воронков был членом Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и главой российской делегации на сессиях Комиссий по наркотикам, а также по предотвращению преступности и уголовному правосудию.

Ранее Гутерриш заявлял, что борьба с терроризмом и предотвращение воинствующего экстремизма относятся к важнейшим приоритетам ООН в ее усилиях по противостоянию угрозам мира и безопасности. Он надеется, что нынешняя реформа структуры контртеррористической системы ООН будет способствовать наращиванию усилий по предотвращению конфликтов, укреплению мира и развития.

Ранее УНИАН сообщал, что в соответствии с постановлением Генассамблеи, при ООН будет создано Управление по борьбе с терроризмом. Оперативный бюджет нового управления на 2017 год составит $15 млн.