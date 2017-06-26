"Страсти по Аграмунту": в Европейской народной партии выразили недоверие пророссийскому главе ПАСЕ

Группа Европейской народной партии в ПАСЕ проголосовала за недоверие президенту Педро Аграмунту.

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

За недоверие пророссийском руководителю ПАСЕ проголосовали 38 депутатов, поддержали Аграмунта 28 парламентариев. В целом группа насчитывает 66 членов.

Читайте также"Парламентский талибан": Геращенко рассказала Олбрайт о "демонизации" конвенции по правам женщин в Раде

"Группа обратится к Аграмунту с просьбой немедленно подать в отставку. И теперь будет голосовать за отставку в зале", - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН ранее, действующий президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, о добровольной отставке которого было договорено ранее, не явился на открытие июньского пленарного заседания организации.

Аграмунт предупредил коллег, что он не планирует уходить в отставку. В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.