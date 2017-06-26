Президент ПАСЕ скрывается от журналистов и однопартийцев - СМИ

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт не появляется на встречах, на которых ему могли бы сообщить о недоверии, которое ему высказала группа Европейской народной партии. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что Аграмунт не явился на заседание собственной политической группы. Однако, лидер Аксель Фишер пообещал дозвониться до президента телефоном.

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После заявления Фишера миновал почти час, но сейчас он не сообщал однопартийцам, что смог найти президента.

В тоже время Лукраинский нардеп Олег Ляшко уже смог запечатлить господина Аграмунта.

Как сообщал УНИАН ранее, действующий президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, о добровольной отставке которого было договорено ранее, не явился на открытие июньского пленарного заседания организации.

Аграмунт предупредил коллег, что он не планирует уходить в отставку. В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Однако Аграмунт отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.