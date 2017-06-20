ЕС решил изменить внешний вид шенгенской визы

Совет ЕС в целях безопасности принял решение изменить дизайн шенгенской визы, чтобы усилить ее защиту от подделок. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

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Правило устанавливает новый общий дизайн визовой наклейки для увеличения безопасности. В Совете ЕС отметили, что действующий дизайн, который находится в обращении уже 20 лет, был скомпрометирован серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством.

Документ о вступлении в силу новых правил, скорее всего, будет подписан в июле.

Как сообщал УНИАН, в Еврокомиссии заявили, что Шенген должен вернуться к полноценному функционированию еще в этом году.