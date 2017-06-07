Теракты в Иране: число жертв возросло до 12 человек, 39 ранены
15:02, 07 июня 2017Мир
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Медики уточнили число погибших и пострадавших в результате нападения двух групп террористов на здание парламента и мавзолей Ирана.
Медики уточнили число жертв / IranNewspaper
Число погибших в результате терактов в Иране достигло 12 человек, 39 пострадали.
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Об этом сообщило агентство Mehr в Twitter со ссылкой на медиков.
Как сообщал УНИАН, вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране.
По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое - автоматами Калашникова.
Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо. Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники.
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Новость в сюжете: Атака на парламент и мавзолей в Иране