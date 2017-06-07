Террористы проникли в парламент Ирана, переодевшись в женскую одежду

Террористы, которые совершили нападение на парламент Ирана, были переодеты в женскую одежду. Об этом заявил заместитель главы МВД Хосейн Зульфакир, пишет "Meduza" со ссылкой на государственное агентство IRNA.

Именно под видом женщин нападающие проникли в здание.

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В Иране была арестована группа террористов, которые готовили еще одно нападение. Две другие группы совершили теракты в здании парламента Ирана и у мавзолея имама Хомейни в пригороде Тегерана

Как сообщал УНИАН ранее, вооруженные люди открыли огонь у здания парламента Ирана и в мавзолее аятоллы Хомейни в столице страны Тегеране. По словам одних очевидцев, парламент атаковали трое - один был вооружен пистолетом, двое с автоматами Калашникова.

Между тем один из депутатов рассказал местным СМИ, что нападавших было четверо. Также сообщалось, что в результате атаки погибли 7 человек, число пострадавших может достигать до 13 человек, еще 4 человека взяты в заложники. Число жертв может быть значительно больше. Местные СМИ сообщают о взрыве двух смертников в мавзолее и парламенте.