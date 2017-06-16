Сенат США разрешил NASA сотрудничать с Россией несмотря на санкции

Сенат Конгресса США одобрил поправку, выводящую из-под действия законопроекта о санкциях в отношении Российской Федерации сотрудничество NASA с Москвой, а также совместные с РФ коммерческие запуски в космос. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что необходимость внесения таких изменений была вызвана тем, что NASA, а также Министерство обороны США используют российские ракетные двигатели на ракетах-носителях Atlas V и Antares.

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Также была утверждена поправка о "стратегической важности статьи 5" НАТО, нападение на одного члена НАТО является нападением на всех членов альянса.

Как сообщал УНИАН ранее, Сенат сша (верхняя палата Конгресса) окончательно утвердил новые санкции против Российской Федерации в пакете с санкциями против Ирана. Сенат в четверг, 15 июня, ввел новые санкции против России за ее вмешательство в прошлогодние президентские выборы путем кибератак на серверы Демократической партии и базы данных избирателей штатов, аннексию Крыма и поддержку режима Асада в Сирии.