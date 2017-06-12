Германия ввела пограничный контроль в связи с саммитом G20

На государственных границах Германии временно ввели контроль пограничного движения в связи с саммитом G20 (Большой двадцатки), который пройдет в начале июля в Гамбурге, пишет Deutsche Welle.

Контроль на границах между Германией и другими странами Шенгенской зоны начали осуществлять в понедельник, 12 июня. Особые мероприятия продлятся до 11 июля, сообщили в министерстве внутренних дел ФРГ.

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В ведомстве подчеркнули, что эти меры будут касаться и наземного, и воздушного, и водного сообщения. Необходимость пограничного контроля в МВД ФРГ объяснили необходимостью предотвратить возможный въезд в страну потенциальных преступников.

"Для меня безопасность саммита - наивысший приоритет, и она уже начинается на наших границах", - отметил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

Саммит Большой двадцатки пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля. На встречу прибудут лидеры стран и правительств ведущих государств мира, среди которых будут президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин.