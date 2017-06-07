Встреча Путина и Трампа может состояться на саммите "G20", но она пока не готовится – Кремль

В Кремле заявили, что никакой конкретики относительно возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пока нет, однако есть понимание, что встреча все-таки может состояться.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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«Есть понимание что встреча Путина и Трампа может состояться в Гамбурге. Встреча пока не готовится, подготовка не ведется, и какой-либо конкретики возможной встречи пока не определено», - отметил Песков.

Он добавил, что формат встречи также пока не определен. «Никаких деталей не определено», - сказал Песков.

Саммит стран «Большой двадцатки» пройдет 7 - 8 июля в Гамбурге.