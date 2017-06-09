В сети появились первые кадры с места гибели внучки Хрущева (видео)

Появилось первое видео с места гибели Юлии Хрущевой – внучки бывшего главы СССР Никиты Хрущева.

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Соответствующий ролик обнародовал один из российских телеканалов.

В кадр попала платформа Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги. В ролике видно, как на месте происшествия работают медики.

В экстренных службах отметил, что Хрущева переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого его отец удочерил девочку.