Составлен ежегодный рейтинг самых комфортных городов

Цюрих признан городом с самым высоким качеством жизни, сообщает Reuters. Этот швейцарский город заслужил наивысший балл в исследовании, проведенном компанией Mercer, опубликованном в понедельник.

Специалисты Mercer ежегодно составляют отчеты, позволяющие определить, какие города мира могут обеспечить наилучшие условия для работы приезжающих из зарубежа специалистов. Города оцениваются по 39 параметрам среди которых: безопасность, культурные достопримечательности, медицинское обслуживание, транспортная система и условия для досуга.

Цюрих возглавляет список самых комфортных для жизни городов уже второй год подряд. Вторую строчку в 2006 году также занимает швейцарский город - Женева, на третьем месте - канадский Ванкувер.

В первой десятке рейтинга оказались сразу 7 европейских городов, три из них расположены в Германии - это Франкфурт, Дюссельдорф и Мюнхен. Из городов, расположенных на других континентах, кроме Ванкувера в десятке лидеров находятся: Окленд (Новая Зеландия) - 5 место и Сидней (Австралия) - 10 место.

Лучшим с точки зрения качества жизни гордом США, согласно исследованию Mercer, является Гонолулу (27-е место), а худшим - Хьюстон, занявший 68-ю строчку.

Среди европейских столиц наилучший результат показал Брюссель - 14 место, Берлин занимает 16 место, Париж - 33 место, Лондон - 39 место, а Мадрид - 45 место.

Лучшим японским городом признан Токио - 35 место в списке городов с самым высоким качеством жизни, в Китае комфортнее всего жить в Шанхай - 103 место рейтинга и Гонконге - 68 место.

Абсолютным аутсайдером назван Багдад, его ненамного опережают Браззавиль (Конго) и Банги (Центральноафриканская республика).

Лента.ру