Два украинских фильма вошли в конкурс старейшего международного кинофестиваля

В главной конкурсной программе 52-го международного кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия) будет представлен украинско-словацкий фильм «Линия» режиссера Петера Бебяка, а в конкурсной программе «С Запада на Восток» – фильм «Стремлав» режиссера Марины Степанской.

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве Украины по вопросам кино, об этом было заявлено организаторами фестиваля сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

Кинофестиваль в этом году пройдет с 30 июня по 8 июля.

В Госкино напомнили, что Карловарский международный кинофестиваль является крупнейшим кинофестивалем в Чешской Республике и одним из самых престижных в Центральной и Восточной Европе. Это также один из старейших кинофестивалей класса «А».

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Копродукционный проект «Линия» был отмечен призом конкурса Works-in-progress индустриальной секции Baltic Event ХХ Международного кинофестиваля в Таллинне. В основу сценария криминального триллера легла реальная остросюжетная история, произошедшая на словацко-украинском пограничье. Она показана через призму семей, причастных к организованной преступности летом 2007 года. Съемки «Линии» проходили на территории Украины, Словакии и Чехии.

Фильм «Стремглав» рассказывает о молодых людях, которые пытаются сделать сложный выбор в условиях непростого времени. Антон – музыкант-вундеркинд, который не справился с возложенными на него надеждами, возвращается домой после учебы в Швейцарии и лечения от алкогольной зависимости под Киевом. Катя – девушка, которая снимает комнату где-то на Троещине, и ищет себя. Изменит ли что-то случайная встреча?

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в состав жюри Одесского кинофестиваля вошел звезда "Хоббита" Эйдан Тернер.