Чехия отказалась принимать беженцев по квотам ЕС

Прага официально выступила против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Евросоюза. Чешское правительство в понедельник, 5 июня, решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев, как сообщает DW.

Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов, изначально прибывших в Италию и Грецию.

МВД Чехии объяснило отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что "система распределения беженцев не работает" и "ситуация с безопасностью изменилась" после последних терактов в Европе.

Читайте такжеГермания потратила на беженцев в прошлом году 9,3 миллиарда евро – СМИ

Согласно квотам, Чехия должна была принять 2691 просителя убежища в ЕС из 120 000. В сентябре 2015 года вместе с Венгрией, Румынией и Словакией страна проголосовала против квот на беженцев, однако затем заявила о готовности выполнить эти требования. Как передает агентство Reuters, до сих пор чехи приняли порядка десяти человек из прибывших в Италию и Грецию мигрантов.

В мае Венгрия и Словакия обвинили Евросоюз в халатности и пренебрежении правовыми нормами при принятии в 2015 году решения о перераспределении 120 000 нелегальных мигрантов по странам ЕС. Еврокомиссия пригрозила странам, не желающим соблюдать квоты, штрафной процедурой в их отношении в связи с нарушением соглашений ЕС. Поскольку Венгрия, Австрия и Польша до сих пор не приняли ни одного человека в рамках программы, им предложено сделать это в течение июня. В противном случае на них могут наложить штрафы.