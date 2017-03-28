Венгрия будет держать беженцев в закрытых лагерях на границе

Спорный закон о содержании всех беженцев в Венгрии в закрытых транзитных приграничных зонах без права их покидать, принятый в начале марта парламентом страны во вторник, 28 марта, вступил в силу, как сообщает DW.

Согласно новым нормам, все искатели убежища, которые прибывают в Венгрию, а также беженцы, которые до сих пор находились на территории страны, должны быть помещены в лагеря на границе с Сербией. Эти нормы применяются также и к подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе и тех, которые находятся в стране без сопровождения родителей или других опекунов, информирует агентство dpa.

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Нововведения были ранее раскритикованы Управлением верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в котором заявили, что такие условия содержания беженцев будут осуществлять на них "ужасное влияние".

Этот документ восстанавливает практику фактического заключения беженцев в Венгрии, которая была приостановлена в 2013 году под давлением со стороны Брюсселя, ООН и Европейского суда по правам человека. В феврале 2017 года международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала планы Венгрии, назвав их такими, что игнорируют основные принципы ЕС и нарушают права человека.

Другая международная правозащитная организация - Human Rights Watch требует от Еврокомиссии вмешаться в ситуацию. Правозащитники раскритиковали хилую реакцию Брюсселя на действия Будапешта, которая, по их мнению, приводит к тому, что другие страны "копируют действия Венгрии".

Ранее Венгрия, власть которой во главе с премьер-министром Виктором Орбаном осуществляет ярко выраженную антимиграционную политику, построила на границе с Сербией забор с колючей проволокой, чтобы на территорию страны не могли попасть нелегальные мигранты. Впоследствии страна начала строительство еще одного забора рядом с уже построенным.