КНДР провела испытания новой системы противовоздушной обороны
Новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук.
Северная Корея провела испытания системы противовоздушной обороны нового типа. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации ЦТАК, в задачи испытаний входило, в частности, обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника. Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается. Как утверждает Пхеньян, новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук, и, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.
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Северокорейский лидер также подчеркнул, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".