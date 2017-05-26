"Плохие немцы": Трамп пожаловался на засилье немецких авто на американском рынке - СМИ

Американский президент Дональд Трамп во время встречи в Брюсселе с руководством Европейского Союза в четверг, 25 мая, резко раскритиковал Германию за значительный профицит в торговле с США.

Об этом сообщают ведущие немецкие СМИ, передает DW.com.

Во время переговоров Трамп даже назвал немцев "плохими, очень плохими", информирует издание Der Spiegel, ссылаясь на участников встречи. Похожие слова американского президента в адрес Германии приводит и издание Süddeutsche Zeitung, что тоже ссылается на неназванные источники, знакомые с ходом встречи.

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В качестве примера "несправедливых", по его мнению, торговых отношений между США и ФРГ Трамп назвал "миллионы автомобилей, которые они (немцы. - Ред.) продают в США", цитирует Der Spiegel. "Это - ужасно. Мы это остановим", - добавил американский президент. Подобные высказывания звучали из уст Трампа и раньше, но не в такой резкой и категоричной форме, напоминает издание.

Европейские собеседники Трампа, в частности председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступили в защиту свободной торговли и пытались загладить негативный тон, но это им не удалось, добавляет издание.

Напомним, встреча Трампа с руководством ЕС длилась на полчаса дольше запланированного времени. Со стороны ЕС в ней приняли участие Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер. Вскоре к ним присоединились также председатель Европарламента Антонио Таяни и верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могеріні.