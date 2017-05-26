Трамп сейчас не знает, поддерживать ли санкции против России

Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой Барака Обамы, но в нынешней администрации Дональда Трампа пока нет никакой позиции, поддерживать ли их. Об этом сказал 25 мая руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон, передает Радио Свобода.

Советник Трампа по экономическим вопросам добавил, что, когда европейские лидеры на саммите НАТО в Брюсселе спросили президента США, планирует ли он продолжать санкции от 2014 года, введенные из-за прежде всего незаконной аннексии Россией Крыма, то его ответ был, что он еще не решил, что делать.

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"Я думаю, что президент рассматривает это. Сейчас у нас нет позиции", – сказал Кон. Одновременно экономический советник Трампа отметил, что у президента США есть "много вариантов", которые он рассматривает в контексте темы санкций.

Напомним, во время избирательной кампании Дональд Трамп не исключил снятие санкций с России, тогда как посол США в ООН Никки Хейли заявила, что новая администрация не отменит их, пока Москва не вернет Украине Крым.

Санкции были введены отдельно Соединенными Штатами и Европейским союзом в 2014 году и с тех пор неоднократно продлевались и расширялись.