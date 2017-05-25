В Красноярском крае РФ застрелили главного редактора местной газеты «Тон-М».

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете РФ по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Читайте такжеЛуценко рассказал об ошибке в расследовании убийства Шеремета

По предварительной версии следствия, 24 мая около 23.00 в следственные органы поступило сообщение, что в бане, расположенной в ограде частного дома в городе Минусинске, обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты с огнестрельными ранениями. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего.

Согласно данным на сайте издания, главным редактором газеты был Дмитрий Попков.