Одиозный президент Филиппин решил прервать свой визит в Россию

Одиозный президент Филиппин Родриго Дутерте решил экстренно вернуться из России на Филиппины, сообщает местный телеканал ABS-CBN.

Глава МИД страны Алан Питер Кайетано заявил, что Дутерте покинет Москву в 22.00 мск и полетит в столицу Филиппин Манилу.

Читайте такжеГосдеп был захвачен врасплох после приглашения Дутерте в США - СМИ

«Я останусь здесь, чтобы подписать соглашения. Президент чувствует, что он нужен в Маниле как можно скорее », - добавил Кайетано.