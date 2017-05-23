Одиозный президент Филиппин решил прервать свой визит в Россию
21:09, 23 мая 2017Мир
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Дутерте покинет Москву и улетит в столицу Филиппин Манилу.
Владимир Путин и Родриго Дутерте / REUTERS
Одиозный президент Филиппин Родриго Дутерте решил экстренно вернуться из России на Филиппины, сообщает местный телеканал ABS-CBN.
Глава МИД страны Алан Питер Кайетано заявил, что Дутерте покинет Москву в 22.00 мск и полетит в столицу Филиппин Манилу.
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«Я останусь здесь, чтобы подписать соглашения. Президент чувствует, что он нужен в Маниле как можно скорее », - добавил Кайетано.
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