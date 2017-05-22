В Канаде морской лев утащил в воду маленькую девочку (видео)

15:52, 22 мая 2017
Мир
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Животное зубами ухватило ребенка за платье и стянуло с пирса.

Лев схватил ребенка за платье / Скриншот

В городке Стивстон неподалеку от Ванкувера в Канаде морской лев совершил попытку стащить в воду маленькую девочку. Видеозапись необычного случая набирает популярность на канале Michael Fujiwara YouTube – с 20 мая ее посмотрели более 8 миллионов раз.

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На видео люди прогуливаются по причалу и любуются морским львом в воде. В какой-то момент девочка в белом сарафане садится на край пристани спиной к воде. Со второй попытки морскому животному удалось подпрыгнуть достаточно высоко, чтобы ухватить девочку зубами за платье и стащить в воду. Сразу же за ней бросился мужчина и вытащил ребенка. В подписи к ролику говорится, что в инциденте никто не пострадал.

Пользователи в комментариях разошлись во мнениях о том того, кто же виноват в неожиданном нападении.

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Теги: #морской лев